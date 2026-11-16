"Мінскі райаграсэрвіс" рыхтуе тэхніку да новага аграсезону

Час рыхтаваць тэхніку да новага аграсезону. У гаспадарках ствараюць асаблівыя ўмовы для якаснага рамонтнага працэсу. У "Мінскі райаграсервіс" паступаюць заказы з усяго рэгіёна. На базе прадпрыемства ёсць свой зборачны цэх. З айчынных матэрыялаў вырабляюць уласныя культыватары ручной зборкі.

Стварыць аснову будучага ўраджаю не толькі пасеяным у глебу азімым зернем, але і тэхнічнай базай. Па-гаспадарску падысці да аднаўлення магутных зернеўборачных машын, сеялак, энерганасычаных трактароў - сваімі рукамі і айчыннымі запчасткамі - бо гэта і ёсць класічнае імпартазамяшчэнне, грошы застаюцца ў Беларусі. Такая задача цяпер стаіць перад райаграсервісамі ўсёй краіны і цэнтральнага рэгіёна. На гэта звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы (гл. відэа).