Зімовы пухнаты пераезд. Насельнікаў Мінскага заапарка рыхтуюць да сезоннага змянення клімату. Для камфортнай зімоўкі ўсіх цеплалюбівых жывёлін з адкрытых вальераў перасяляюць у больш утульныя і камфортныя крытыя. Змяняюць і рацыён на зімовы: распрацоўваюць спецыяльнае меню, у якім пераважаюць высокакаларыйныя прадукты. У мядзведзяў свой рэжым. Яны ў марозны перыяд упадаюць у спячку.

Зімой у заапарку, як і летам, праводзяцца экскурсіі. Пасля наведвання вулічных вальераў можна зайсці ў тэрарыум альбо экзатарыум. Час працы Мінскага заапарка - з 10:00 да 18:00 штодня.