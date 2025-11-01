3.70 BYN
"Мір - самае важнае": як прайшла канферэнцыя па бяспецы і да чаго заклікалі на ёй эксперты
Што б ні гаварылі на Захадзе пра Беларусь, яна заўсёды выступае за стварэнне, здаровы дух і мір. На Сінявокую спрабуюць навесіць цэтлікі агрэсара, але афіцыйны Мінск заўсёды падкрэслівае, што падтрымлівае спакой у рэгіёне. У гэтым упэўніліся і прадстаўнікі больш чым 40 краін і сямі міжнародных арганізацый.
III Мінская міжнародная канферэнцыя па еўразійскай бяспецы стала месцам, дзе пішуць сцэнарыі будучыні. Беларуская сталіца зноў пацвердзіла свой статус надзейнай пляцоўкі для канструктыўнага дыялогу, дзе натхняюць ключавых гульцоў на рэальныя крокі для разрадкі напружанасці ў рэгіёне.
Кантынент дрыжыць - кібератакі, энергетычныя войны, інфармацыйныя правакацыі, і гэта не сцэнарый блокбастэра, а рэальнасць, у якой жыве Еўразія. Як вярнуць бяспеку ў агульны дом, калі гісторыю імкнуцца перапісаць, а геаграфічныя карты перакроіць? Сталіца Беларусі зноў сабрала за адным сталом прадстаўнікоў Захаду, Усходу і Поўдня (гл. відэа).