Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Мірная, квітнеючая, стваральная - Беларусь адзначыла Дзень Незалежнасці

На тыдні мы ўсёй краінай успаміналі наша гераічнае мінулае, схіляліся перад подзвігамі савецкіх салдат, выпрабоўвалі гонар за сучасную Беларусь - квітнеючую, стваральную, мірную.

Галоўнае дзяржаўнае свята - Дзень Незалежнасці - аб'яднала беларусаў. Урачыстасці прайшлі па ўсёй краіне. Кветкі ляглі да мемарыялаў і помнікаў. А ўвечар мільёнамі галасоў прагучаў наш гімн - беларусы падтрымалі яшчэ адну прыгожую традыцыю суверэннай краіны.

У Дзень Незалежнасці не знойдзецца нікога, хто б паспрачаўся, што для беларусаў ёсць нешта больш важнае. Мы прапануем яшчэ раз акунуцца ў незабыўную атмасферу ўрачыстасцяў (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства
x

Чытайце таксама