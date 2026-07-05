Мірная, квітнеючая, стваральная - Беларусь адзначыла Дзень Незалежнасці
Аўтар:Вольга Анішчанка
На тыдні мы ўсёй краінай успаміналі наша гераічнае мінулае, схіляліся перад подзвігамі савецкіх салдат, выпрабоўвалі гонар за сучасную Беларусь - квітнеючую, стваральную, мірную.
Галоўнае дзяржаўнае свята - Дзень Незалежнасці - аб'яднала беларусаў. Урачыстасці прайшлі па ўсёй краіне. Кветкі ляглі да мемарыялаў і помнікаў. А ўвечар мільёнамі галасоў прагучаў наш гімн - беларусы падтрымалі яшчэ адну прыгожую традыцыю суверэннай краіны.
У Дзень Незалежнасці не знойдзецца нікога, хто б паспрачаўся, што для беларусаў ёсць нешта больш важнае. Мы прапануем яшчэ раз акунуцца ў незабыўную атмасферу ўрачыстасцяў (гл. відэа).