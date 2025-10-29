Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Міс Беларусь - 2025" прывязе на конкурс "Міс Сусвет" у Тайланд водар роднай краіны

Уладальніца тытула "Міс Беларусь - 2025" рыхтуецца прадставіць краіну на міжнародных подыумах. 1 лістапада Алена Кучарук адправіцца на конкурс "Міс Сусвет" у Тайланд.

Падрыхтоўка да міжнароднага конкурсу ідзе больш за месяц. Ужо гатовы ўборы і аксэсуары, вырабленыя спецыяльна да фіналу, а таксама нацыянальны касцюм, у якім беларуская міс прадставіць нашу краіну. Таксама Алёна Кучарук прывязе ў Тайланд пах роднай краіны. Спецыяльна для конкурсу "Міс Сусвет" выраблены духі, якія беларускі бок прэзентуе як падарунак на традыцыйным дабрачынным вечары.

Фінал 74-га міжнароднага конкурсу пройдзе 21 лістапада. Горад Бангкок сустрэне 134 прэтэндэнткі на карону.

