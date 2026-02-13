3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Мітынг-рэквіем на Востраве Мужнасці і Смутку: памяць загінуўшых у Афганістане ўшанавалі ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вывядзенне савецкіх войскаў з Афганістана скончылася 37 гадоў таму. 15 лютага 1989 года апошнія бронетранспарцёры пераправіліся па мосце Дружбы праз раку Амудар'я. Мітынг-рэквіем адбыўся сёння на Востраве Мужнасці і Смутку ў Мінску.
Сёння ля Вострава Мужнасці і Смутку ў Мінску шматлюдна. Кіраўніцтва ўсіх ведамстваў, сілавы блок, удзельнікі тых падзей і звычайныя грамадзяне нясуць кветкі да помніка ў гонар смутку і памяці тых падзей.