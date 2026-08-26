Міжнародная выстава "ІНАПРАМ" пройдзе ў Мінску з 30 верасня па 2 кастрычніка
Зусім хутка Мінск другі раз стане цэнтрам еўразійскай прамысловай інтэграцыі. Міжнародная выстава "ІНАПРАМ" пройдзе на палях BELEXPO з 30 верасня па 2 кастрычніка.
Акцэнт форуму зроблены на паглыбленне інвестыцыйнага і інавацыйнага патэнцыялу кааперацыйных сувязяў. Удзел у выставачнай экспазіцыі ўжо пацвердзілі ключавыя гульцы расійскай і беларускай прамысловасці. Плануецца, што прадэманструюць свае стэнды Узбекістан і Азербайджан, а таксама Еўразійская эканамічная камісія.
"Праца па падрыхтоўцы выставы "ІНАПРАМ" пачалася літаральна пасля завяршэння папярэдняй выставы. Мы пачалі фарміраваць заяўкі, думаць над дзелавой праграмай. Гэта выстава абяцае быць яшчэ больш актыўнай, маштабнай. Заяўляюцца кіраўнікі рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі, міжнародныя ўдзельнікі, плануецца ўдзел у пленарным пасяджэнні высокіх гасцей. Праца ў самай актыўнай фазе. Ужо пачалася рэгістрацыя на выставу "ІНАПРАМ". Наведванне выставы бясплатнае, але неабходна прайсці рэгістрацыю, гэта абавязковая ўмова. Яна заканчаецца 19 верасня, таму спяшайцеся, не спазніцеся. Усіх чакаем", - распавяла намеснік старшыні Беларускай гандлёва-прамысловай палаты Алена Маліноўская.
Будуць арганізаваны і дадатковыя рэйсы аўтобусаў з Мінска.