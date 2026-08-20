Міжнародны духоўны форум у Мінску аб'яднаў каля 300 удзельнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску адкрыўся Міжнародны духоўны форум. Маштабная ініцыятыва аб'яднала каля 300 удзельнікаў з розных краін, у тым ліку дэлегатаў ад розных канфесій, ісламскае духавенства, прадстаўнікоў мусульманскіх рэлігійных арганізацый, прадстаўнікоў улады, дыпкорпуса, устаноў адукацыі, навукі і культуры.
Арганізатарамі выступілі мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне ў Беларусі і муфтыят Рэспублікі Дагестан.
У праграме духоўнага форуму дзясяткі мерапрыемстваў, дыскусійныя пляцоўкі, круглыя сталы, тэматычныя экскурсіі і агульная малітва аб міры.