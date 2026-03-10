Глядзець анлайнПраграма ТБ
Міжнародны форум "Вялікая спадчына - агульная будучыня" пройдзе 21-22 чэрвеня ў Брэсце

II Міжнародны патрыятычны форум Саюзнай дзяржавы "Вялікая спадчына - агульная будучыня" пройдзе 21-22 чэрвеня ў Брэсце.

Пра гэта паведамілі сёння ў Палаце прадстаўнікоў на пасяджэнні арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні маштабнага праекта. Форум прымеркаваны да 85-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Выбар месца правядзення мерапрыемства сімвалічны. Брэст першым прыняў на сябе ўдар ворага. Сёлета ў форуме возьмуць удзел каля 350 чалавек. У праграме - пленарныя пасяджэнні, тэматычныя секцыі і памятныя мерапрыемствы на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці.

