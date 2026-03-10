3.73 BYN
2.92 BYN
3.41 BYN
Міжнародны конкурс прыгажосці Miss BRICS 2026 прайшоў у Казані
У Казані прайшоў першы ў гісторыі міжнародны конкурс прыгажосці сярод краін БРІКС. Пераможцаў вызначалі ў трох катэгорыях: Miss BRICS, Missis і Little Miss.
Па выніках, кароны адправіліся ў Кітай, ПАР і адна засталася ў Расіі. Конкурс Miss BRICS 2026 згуртаваў 17 краін: Расію, Беларусь, Бразілію, Індыю, Кітай, ПАР, ААЭ, Інданезію, Кубу, Балівію, Узбекістан, Малайзію і іншых.
Гэта першы міжнародны конкурс, дзе пераможцаў аб'яўлялі адразу ў трох узроставых катэгорыях: самых юных, дзяўчат ад 18 да 25 гадоў і 30+.
Беларусь паказала высокія вынікі на конкурсе і забрала адразу некалькі месцаў. Наша 9-гадовая прыгажуня Ізабела Новікава атрымала другое месца ў катэгорыі Little Miss, а прыз гледачовых сімпатый і ганаровую бронзу ў катэгорыі Miss заваявала мінчанка Алія Кароткая.
Кожная ўдзельніца паказала свой культурны код праз нацыянальны касцюм. Нашы прыгажуні выйшлі на подыум ва ўборах беларускіх дызайнераў, крыніцай натхнення для якіх сталі традыцыі і легенды Сінявокай.
Галоўнае адрозненне Miss BRICS ад іншых конкурсаў прыгажосці - акцэнт не на знешняй, а на ўнутранай прыгажосці. Падрыхтоўка да фіналу праходзіла на працягу тыдня.