Міжнародны конкурс прыгажосці Miss BRICS 2026 прайшоў у Казані

У Казані прайшоў першы ў гісторыі міжнародны конкурс прыгажосці сярод краін БРІКС. Пераможцаў вызначалі ў трох катэгорыях: Miss BRICS, Missis і Little Miss.

Па выніках, кароны адправіліся ў Кітай, ПАР і адна засталася ў Расіі. Конкурс Miss BRICS 2026 згуртаваў 17 краін: Расію, Беларусь, Бразілію, Індыю, Кітай, ПАР, ААЭ, Інданезію, Кубу, Балівію, Узбекістан, Малайзію і іншых.

Гэта першы міжнародны конкурс, дзе пераможцаў аб'яўлялі адразу ў трох узроставых катэгорыях: самых юных, дзяўчат ад 18 да 25 гадоў і 30+.

Беларусь паказала высокія вынікі на конкурсе і забрала адразу некалькі месцаў. Наша 9-гадовая прыгажуня Ізабела Новікава атрымала другое месца ў катэгорыі Little Miss, а прыз гледачовых сімпатый і ганаровую бронзу ў катэгорыі Miss заваявала мінчанка Алія Кароткая.

Кожная ўдзельніца паказала свой культурны код праз нацыянальны касцюм. Нашы прыгажуні выйшлі на подыум ва ўборах беларускіх дызайнераў, крыніцай натхнення для якіх сталі традыцыі і легенды Сінявокай.

Галоўнае адрозненне Miss BRICS ад іншых конкурсаў прыгажосці - акцэнт не на знешняй, а на ўнутранай прыгажосці. Падрыхтоўка да фіналу праходзіла на працягу тыдня.

