МНС: У Беларусі з пачатку 2026 года адбылося звыш 1 100 пажараў, дзе загінула больш за 140 чалавек
Марознае надвор'е аказала істотны ўплыў на пажаранебяспечнае становішча ў Беларусі. Ратавальнікі вядуць маніторынг домаўладанняў.
З пачатку года адбылося звыш 1 100 пажараў, дзе загінула больш за 140 чалавек. Галоўная прычына НЗ - парушэнне патрабаванняў супрацьпажарнай бяспекі, у асноўным гэта курэнне дома.
Дзяніс Жукоўскі, намеснік начальніка ўпраўлення арганізацыі нагляду і прафілактыкі ДУ НіП МНС Беларусі:
"40 % пажараў адбылося з прычыны парушэння патрабаванняў пажарнай бяспекі пры эксплуатацыі абагравальнага абсталявання. У 30 % выпадкаў прычынай пажару з'явілася ўзнікненне аварыйных рэжымаў работы электрасетак і электраабсталявання. Яшчэ 20 % пажараў - вынік неасцярожнага абыходжання з агнём. Работнікамі органаў і падраздзяленняў і па надзвычайных сітуацыях у мэтах папярэджання пажараў і гібелі ад іх людзей праводзіцца індывідуальна-прафілактычная работа ў жыллёвым фондзе. Сёлета дадзеная работа праведзена ўжо больш чым у 100 тыс. домаўладанняў і кватэр. МНС нагадвае: эфектыўным сродкам ранняга выяўлення і паведамлення аб пажарах з'яўляецца аўтаномны пажарны апавяшчальнік. Дзякуючы аўтаномным пажарным апавяшчальнікам сёлета выратавана ўжо 20 чалавек, уключаючы 3 дзяцей".
Сярод тых, хто сёння ў зоне рызыкі, - грамадзяне, якія вядуць асацыяльны лад жыцця. Часцей за ўсё, спрабуючы сагрэцца, яны рэгулярна ацяпляюць дом, не выключаючы печ, або кураць у ложку, не жадаючы мерзнуць на вуліцы.