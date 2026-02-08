МНС: У Беларусі з пачатку 2026 года адбылося звыш 1 100 пажараў, дзе загінула больш за 140 чалавек

"40 % пажараў адбылося з прычыны парушэння патрабаванняў пажарнай бяспекі пры эксплуатацыі абагравальнага абсталявання. У 30 % выпадкаў прычынай пажару з'явілася ўзнікненне аварыйных рэжымаў работы электрасетак і электраабсталявання. Яшчэ 20 % пажараў - вынік неасцярожнага абыходжання з агнём. Работнікамі органаў і падраздзяленняў і па надзвычайных сітуацыях у мэтах папярэджання пажараў і гібелі ад іх людзей праводзіцца індывідуальна-прафілактычная работа ў жыллёвым фондзе. Сёлета дадзеная работа праведзена ўжо больш чым у 100 тыс. домаўладанняў і кватэр. МНС нагадвае: эфектыўным сродкам ранняга выяўлення і паведамлення аб пажарах з'яўляецца аўтаномны пажарны апавяшчальнік. Дзякуючы аўтаномным пажарным апавяшчальнікам сёлета выратавана ўжо 20 чалавек, уключаючы 3 дзяцей".