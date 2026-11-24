Мокры снег і галалёдзіца па ўсёй Беларусі: ДАІ заклікае вадзіцеляў да максімальнай асцярожнасці
Беларускую сталіцу ахутаў лістападаўскі снег. 24 лістапада па ўсёй краіне чакаюцца мокры снег, замаразкі, на дарогах галалёдзіца.
Раніцай Мінск стаў у 9-бальныя пробкі. У ДАІ нагадваюць, што такія ўмовы надвор'я патрабуюць ад вадзіцеляў максімальнай сабранасці: захаванне хуткаснага рэжыму, дыстанцыі і гатоўнасці транспарту.
Інспектары вядуць кругласутачны маніторынг дарожнай абстаноўкі і гатовы аператыўна прыйсці на дапамогу.
Ганна Банадык, прадстаўнік ГУ ДАІ МУС Беларусі:
"Пры ападках і галалёдзіцы знізьце хуткасць, павялічце дыстанцыю, будзьце прадказальныя. Каб не страціць кантроль над аўтамабілем, усе дзеянні вадзіцеля павінны быць плаўнымі. З асаблівай асцярожнасцю праязджайце пешаходныя пераходы, закругленні дарог, крутыя ўздымы і спускі, участкі мясцовасці, якія прадзімаюцца. Усе ў аўтамабілі павінны быць прышпілены рамянямі бяспекі, а дзеці перавозіцца ў спецыяльных утрымліваючых устройствах. Пешаходам неабходна разумець, што на слізкай дарозе ў разы павялічваецца тармазны шлях любога транспартнага сродку. Арганізаваны кругласутачны маніторынг сітуацыі на дарогах. Інспектары гатовы да аператыўнага рэагавання і аказання дапамогі".