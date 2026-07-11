Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Моцны лівень падтапіў некаторыя вуліцы Мінска

Мінск накрыў магутны навальнічны фронт. У многіх раёнах сталіцы ідзе моцны дождж.

Лівень выклікаў падтапленні некаторых вуліц, з-за чаго месцамі ўскладнены рух транспарту. На некаторых развязках назіраецца вялікая колькасць вады, аўтамабілі рухаюцца з паніжанай хуткасцю.

media img

ДАІ заклікае выбіраць бяспечную хуткасць і дыстанцыю. Дождж абяцаюць як мінімум да 16:00.

Усе дарожныя службы і падраздзяленні МНС задзейнічаны ў ліквідацыі наступстваў разгулу стыхіі. 12 ліпеня па краіне таксама чакаюцца навальніцы і ліўні.

Разделы:

Грамадства
x

Чытайце таксама