Моцны лівень падтапіў некаторыя вуліцы Мінска
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск накрыў магутны навальнічны фронт. У многіх раёнах сталіцы ідзе моцны дождж.
Лівень выклікаў падтапленні некаторых вуліц, з-за чаго месцамі ўскладнены рух транспарту. На некаторых развязках назіраецца вялікая колькасць вады, аўтамабілі рухаюцца з паніжанай хуткасцю.
ДАІ заклікае выбіраць бяспечную хуткасць і дыстанцыю. Дождж абяцаюць як мінімум да 16:00.
Усе дарожныя службы і падраздзяленні МНС задзейнічаны ў ліквідацыі наступстваў разгулу стыхіі. 12 ліпеня па краіне таксама чакаюцца навальніцы і ліўні.