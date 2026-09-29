Мова без твару: як беларускія спартсмены пакараюць хуткасную радыётэлеграфію

Каманда Беларусі - адна з самых аўтарытэтных на планеце ў хуткаснай радыётэлеграфіі. Самая яркая зорка зборнай - Крысціна Самусевіч.

Азбука Морзэ - гэта мова, у якой няма твару. Нельга ўбачыць, хто кажа, не відаць эмоцый, толькі кропкі і працяжнікі. Галоўная зброя - не сіла, а хуткасць мозгу: паспець запісаць літару раней, чым прыйдзе разуменне, што гэта наогул была літара. Свайго роду гэта супернавік, у якім Беларусі няма роўных ва ўсім свеце (гл. відэа).