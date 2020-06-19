Мультфільмы "Лагодны воўк" і "Паданне пра гуслі" едуць у Японію

Мультфільмы вытворчасці кінастудыі "Беларусьфільм" увайшлі ў конкурсную праграму Міжнароднага фестывалю анімацыйнага кіно ў Хірасіме. На ўдзел у прэстыжным форуме было адпраўлена больш за 2 000 заявак. І беларускія кароткаметражкі ўвайшлі ў спіс 60 анімацыйных стужак, адабраных журы для асноўнага конкурсу. Напрыклад, ад краіны-гаспадыні фестывалю ўдзельнікам не стала ні адна работа. "Лагодны воўк" - гісторыя на аснове казкі беларускага аўтара Алены Масла аб добрым траваедным ваўку, які аднойчы паддаўся спакусе і ўпершыню вырашыў выкрасці баранчыка.



Другая стужка беларускіх мультыплікатараў - "Паданне пра гуслi" - пра пошукі хлопчыкам свайго бацькі на палях бітвы. Абодва мультфільмы з нацыянальным каларытам: тут і беларускія афарызмы, і героі з этнічнай міфалогіі.



