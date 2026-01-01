3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
МУС Беларусі: Бяспека ў навагоднюю ноч гарантавана
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Надзвычайных сітуацый і здарэнняў у лакацыях масавых гулянняў не дапушчана. Пра гэта паведамілі ў МУС Беларусі.
Бяспеку ў навагоднюю ноч гарантавалі супрацоўнікі міліцыі, а таксама байцы ўнутраных войскаў.
Святочныя мерапрыемствы ахапілі паўтары тысячы пляцовак па ўсёй краіне. Самыя маштабныя - у сталіцы і абласных цэнтрах.
У сталіцы міністр унутраных спраў асабіста пракантраляваў нясенне службы міліцыянерамі. У МУС падкрэслілі, што беларусы і госці краіны з разуменнем паставіліся да мер бяспекі.