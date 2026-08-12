МУС заклікае беларусаў быць асцярожнымі пры падключэнні да грамадскага Wi-Fi
МУС Беларусі папярэджвае: будзьце асцярожныя з грамадскім Wi-Fi. Пры яго выкарыстанні ведайце, што зламыснікі могуць ствараць фейкавыя пункты доступу, выкарыстоўваючы падобныя або ідэнтычныя назвы кафэ, гандлёвых цэнтраў, гасцініц і іншых грамадскіх месцаў, і ёсць шанц, што злачынцы атрымаюць доступ да асабістых даных.
Аляксандр Рынгевіч, намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па процідзеянні кіберзлачыннасці МУС Беларусі: "Сам факт падключэння да такой сеткі з'яўляецца небяспечным: існуе рызыка, што карыстальніка перанакіруюць на фейкавы сайт і прапануюць увесці персанальныя даныя, рэквізіты банкаўскай карты, пароль або код з SMS. МУС рэкамендуе грамадзянам не падключацца да невядомых і неправераных бясплатных Wi-Fi. Калі неабходнасць у падключэнні ўсё ж узнікае, удакладніце правільную назву сеткі ў работніка аб'екта ў месцы свайго знаходжання".
У ведамстве нагадваюць аб неабходнасці выконваць лічбавую гігіену, быць уважлівым і асцярожным.