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Музей у выглядзе контуру карты Беларусі з'явіцца ў Мінску - даведаліся, дзе ідзе будаўніцтва
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Аўтар:Сяргей Ладысеў