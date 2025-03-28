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Музей у выглядзе контуру карты Беларусі з'явіцца ў Мінску - даведаліся, дзе ідзе будаўніцтва

У Мінску пачалося ўзвядзенне ўнікальных культурных аб'ектаў: новага будынка Нацыянальнага гістарычнага музея і парку Народнага адзінства. З'явіцца гэты культурны цэнтр на скрыжаванні праспекта Пераможцаў і вуліцы Арлоўскай. Падрабязнасці ў відэа.