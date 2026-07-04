Музычны лайн-ап праходзіць ля Палаца спорту
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Святочны марафон у гонар Дня Незалежнасці працягваецца. 4 ліпеня цэнтр культурных падзей сталіцы - пляцоўка ля Палаца спорту. Для гасцей падрыхтавалі маштабны музычны лайн-ап. На сцэне народныя калектывы, вядомыя артысты, танцавальныя ансамблі. Праграма складаецца з двух вялікіх блокаў. Першую палову дня прысвяцілі душэўным народным матывам і песням пра любімую Беларусь.
На змену фальклору прыйдуць сучасныя рытмы і папулярныя хіты. Музычны марафон ля Палаца спорту прадоўжыцца да 22:00.