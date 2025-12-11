Мытнікі спынілі найбуйнейшую ў гісторыі Беларусі пастаўку наркотыкаў і псіхатропаў з ЕС

Найбуйнейшую ў гісторыі суверэннай Беларусі партыю наркотыкаў і псіхатропаў - гэта 1300 кг - затрымалі беларускія мытнікі. Ведамства заяўляе, што перарваны міжнародны канал пастаўкі з Еўрасаюза на тэрыторыю ЕАЭС гашышу і мефедрону. Восем тысяч брыкетаў з прэсаваным рэчывам і 50 каробак з сінтэтыкай злачынцы мелі намер перамясціць у грузавіку польскага перавозчыка ў Беларусь і Расію. Паводле дакументаў везлі мінеральную ваду. Аддаць належнае, некалькі дзясяткаў бутэлек з вадой сапраўды выкарысталі як тавар прыкрыцця. Паведамляецца, што ўстанавілі схему супрацоўнікі Аператыўнай мытні. Яны прынялі рашэнне дбайна надгледзець грузавік пасля сканіравання яго змесціва з выкарыстаннем інспекцыйна-надглядальнага комплексу.