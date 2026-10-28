МЗС Беларусі выказаў спачуванні блізкім загінулых у аварыі ў Іспаніі

Беларусь выказвае глыбокія спачуванні сем'ям, родным і блізкім загінулых у выніку сутыкнення высакахуткасных цягнікоў у іспанскай правінцыі Таледа. З такой заявай выступіў МЗС краіны, адзначыўшы, што інфармацыі аб наяўнасці грамадзян Беларусі сярод загінулых і параненых не паступала.

Беларускае пасольства ў Іспаніі знаходзіцца ў пастаянным кантакце з мясцовымі ўладамі і працягвае ўважліва адсочваць сітуацыю.

Усяго ў выніку катастрофы загінула не менш за паўсотні чалавек, паранена каля 180.

Іспанскі прафсаюз чыгуначнікаў патрабаваў правядзення праверкі чыгуначнай лініі ў правінцыі Таледа. Папярэдне прычынай назвалі чалавечую памылку, аднак у арганізацыі заклікалі не спяшацца з высновамі. Там заявілі, што даўно дамагаюцца праверкі гэтай чыгуначнай лініі. Паводле звестак прафсаюза, яе цяперашні стан не адпавядае аб'ёму інвестыцый, укладзеных у мадэрнізацыю.

Фота sb.by