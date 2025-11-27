3.72 BYN
МЗС Беларусі заявіў аб адсутнасці афіцыйнай інфармацыі ад Літвы наконт інцыдэнту на Ігналінскай АЭС
Беларусь пакуль не атрымлівала афіцыйную інфармацыю ад Літвы аб інцыдэнце на Ігналінскай АЭС. Пра гэта заявіў прэс-сакратар МЗС Руслан Варанкоў, паведамляе БЕЛТА.
"Нягледзячы на дзеючыя міжурадавае пагадненне, дагаворы паміж адпаведнымі рэгулятарамі дзвюх краін у галіне бяспекі, а таксама па лініі органаў па надзвычайных сітуацыях аб аператыўным апавяшчэнні аб ядзернай аварыі і абмене інфармацыяй аб ядзерных устаноўках і ядзернай дзейнасці, да гэтага часу не атрымана афіцыйная інфармацыя аб дадзеным інцыдэнце", - сказаў прэс-сакратар з нагоды інцыдэнту на Ігналінскай АЭС, звесткі аб якім з'явіліся раней у СМІ.
Ён звярнуў увагу, што Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі ў духу добрай волі, як прадпісваюць двухбаковыя абавязацельствы, аператыўна накіравала ў адрас літоўскіх калег прапанову аб аказанні беларускімі спецыялістамі неабходнай дапамогі. "Аднак адказу не было, - канстатаваў прэс-сакратар МЗС. - Дадзены выпадак не эпізадычны недагляд, а праява практыкі. Літоўскі бок дэманструе сістэмную пагардлівасць сваімі міжнароднымі абавязацельствамі, якая зусім нядаўна выявілася таксама пры закрыцці пагранпераходаў на беларуска-літоўскай мяжы".
"Мы патрабуем ад Літвы неадкладна паведаміць поўныя даныя аб інцыдэнце на Ігналінскай АЭС і ў цэлым строга прытрымлівацца ўсіх узятых на сябе абавязацельстваў", - падкрэсліў Руслан Варанкоў.
Раней у СМІ была распаўсюджана інфармацыя аб пажары, які адбыўся 25 лістапада бягучага года на першасным комплексе перапрацоўкі радыеактыўных адходаў Ігналінскай атамнай электрастанцыі. Як мяркуецца, гэты інцыдэнт быў звязаны з работамі па дэзактывацыі радыеактыўных адходаў.