На базе каледжа МУС прайшоў патрыятычны марш-кідок да Дня Канстытуцыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Патрыятычны марш-кідок на базе каледжа МУС сабраў юных патрыётаў і супрацоўнікаў МУС. Разам з ліцэістамі і выхаванцамі ваенна-патрыятычных класаў на дыстанцыю выйшлі ідэолагі і ветэраны.
Забег да Дня Канстытуцыі аб'яднаў больш як 300 удзельнікаў, каб ушанаваць міліцыянераў, якія абаранялі краіну ў гады вайны. Калі дыстанцыя была пройдзена, іх старэйшыя таварышы працягнулі праходжанне паласы перашкод.
Пасля фінішу афіцэры паказалі высокі ўзровень валодання зброяй. Праяўленыя сіла і цягавітасць - пераканаўчы прыклад для маладога пакалення.
Пасля пераадолення складанай дыстанцыі хлопцы папоўнілі сілы салдацкай кашай і гарачай гарбатай. Далей юных удзельнікаў чакала насычаная праграма: экскурсія па каледжы, канцэрт, флешмобы і фотазоны.