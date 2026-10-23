На базе Слуцкага індустрыяльнага каледжа адкрылася школа маладога камбайнера
Школа маладога камбайнера адкрылася 23 кастрычніка на базе Слуцкага індустрыяльнага каледжа. У класе 20 чалавек. Вопытам з імі будуць дзяліцца механізатары-перадавікі Мінскай вобласці.
Галоўным куратарам і ментарам будзе Аляксандр Скрыган, хлебароб з "Саўгаса Рачковічы" Слуцкага раёна. У гэтым сезоне ён намалаціў больш за 4 тыс. т збожжа.
У распараджэнні навучэнцаў трэнажор "Гомсельмаш", у якім закладзены параметры найноўшых айчынных камбайнаў.
Мікалай Башко, начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама:
"І тое, што сказаў кіраўнік дзяржавы, тыя прафесіяналы, якія на полі працуюць, павінны свой вопыт перадаваць маладым, увасабляецца тут, у нашых установах адукацыі. Больш за тое, мы маем ужо 6 сімулятараў камбайна, на якіх хлопцы будуць адпрацоўваць практычны навык пад кіраўніцтвам удзельнікаў клуба "Залаты колас". Я думаю, з нашых хлопцаў вырастуць добрыя прафесіяналы, нам будзе не сорамна за тое, што яны скончылі нашу ўстанову прафесійнай адукацыі".
Школа маладога камбайнера - платформа для будучых поспехаў і рэкордаў АПК. Першая ў Мінскай вобласці адкрылася ў Клецку. На наступным тыдні ў яе ўступяць юныя механізатары са Смілавіч, Вілейкі і Барысава.