На Белшыне ў Бабруйску абмеркавалі ролю мясцовых саветаў у занятасці насельніцтва

Занятасць насельніцтва - не толькі эканамічная задача, але і пытанне сацыяльнай справядлівасці. Такім меркаваннем падзялілася старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава падчас пасяджэння мясцовых саветаў дэпутатаў у Бабруйску на прадпрыемстве "Белшына".

Асноўная тэма - роля мясцовых саветаў дэпутатаў у рэалізацыі занятасці насельніцтва. За два гады разгледжаны такія пытанні, як зямельна-маёмасныя адносіны, замацаванне кадраў у сельскай мясцовасці, будаўніцтва і інфраструктура ў малых населеных пунктах, а таксама дзейнасць садоўніцкіх таварыстваў і жыллёва-камунальнага абслугоўвання насельніцтва (больш падрабязна - глядзіце відэа).