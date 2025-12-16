3.68 BYN
На дыялогавай пляцоўцы ў цэнтры "Лідар" абмеркавалі ролю моладзі ў дзяржаве
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь у чаканні ключавой палітычнай падзеі 2025 года. Другое пасяджэнне Усебеларускага народнага сходу сёмага склікання адбудзецца ўжо 18 і 19 снежня.
Сярод дэлегатаў - людзі розных узростаў, прафесій, якія прадстаўляюць абсалютна ўсе пласты грамадства.
Якое месца займае моладзь у абмеркаванні лёсу краіны - адно з пытанняў на дыялогавай пляцоўцы ў Мінскім гарадскім адукацыйна-аздараўленчым цэнтры "Лідар". Аўдыторыю запоўнілі вучні сталічных школ і гімназій. На сустрэчу з юнымі лідарамі прыехаў дэлегат сёмага Усебеларускага народнага сходу Аляксандр Лук'янаў.
У цэнтры праходзяць праграмы, накіраваныя на фарміраванне лідарскіх якасцяў, патрыятызму сярод моладзі, уключаючы абмеркаванне важных грамадска-палітычных тэм і пытанняў.