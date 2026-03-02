На форуме "Жанчына і будучыня вёскі" прапанавалі ўвесці льготы на аўто для маладых сем'яў на сяле

У Мінск 3 сакавіка з'ехаліся працаўніцы з усіх рэгіёнаў Беларусі. Яны дзеляцца сваім бачаннем развіцця сяла на найбліжэйшыя 5 гадоў у Авальнай зале Дома ўрада. Маштабны форум з назвай "Жанчына і будучыня вёскі" - адно з мерапрыемстваў, прымеркаваных да Года беларускай жанчыны.

З трыбуны лепшыя з лепшых распавялі, як гэта быць сельскай жанчынай у Беларусі. Кожная з іх добра ведае аб слабых месцах, што яшчэ трэба падцягнуць. Асабліва хочацца падкрэсліць якія адкрыліся магчымасці для беларусак у Год беларускай жанчыны. Дом урада - месца, дзе прымаюцца найважнейшыя рашэнні краіны. 3 сакавіка тут не проста адчыніліся дзверы, а для кожнай былі пашана і ўвага.