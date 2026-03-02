3.75 BYN
На форуме "Жанчына і будучыня вёскі" прапанавалі ўвесці льготы на аўто для маладых сем'яў на сяле
У Мінск 3 сакавіка з'ехаліся працаўніцы з усіх рэгіёнаў Беларусі. Яны дзеляцца сваім бачаннем развіцця сяла на найбліжэйшыя 5 гадоў у Авальнай зале Дома ўрада. Маштабны форум з назвай "Жанчына і будучыня вёскі" - адно з мерапрыемстваў, прымеркаваных да Года беларускай жанчыны.
Яркія эмоцыі і ўспаміны на доўгую памяць павязуць з сабою прадстаўніцы ўсіх раёнаў краіны. У Авальнай зале 3 сакавіка былі дамы розных прафесій - настаўніка, урачы, працаўніцы АПК і многія іншыя.
З трыбуны лепшыя з лепшых распавялі, як гэта быць сельскай жанчынай у Беларусі. Кожная з іх добра ведае аб слабых месцах, што яшчэ трэба падцягнуць. Асабліва хочацца падкрэсліць якія адкрыліся магчымасці для беларусак у Год беларускай жанчыны. Дом урада - месца, дзе прымаюцца найважнейшыя рашэнні краіны. 3 сакавіка тут не проста адчыніліся дзверы, а для кожнай былі пашана і ўвага.
Зараз жанчыны не сумняваюцца, што іх праца важная, патрэбная і яе заўважаюць.
Гледзячы на сучасную беларускую жанчыну, разумееш, што будучыня беларускай вёскі знаходзіцца ў пяшчотных і надзейных руках. Сённяшняе мерапрыемства - адно з тых, што падрыхтавалі ў Год беларускай жанчыны.
Па ўсёй краіне запланаваны форумы, сустрэчы, канферэнцыі, якія падкрэсліваюць важную ролю дам у жыцці сям'і, іх унёсак у развіццё сваёй справы, эканоміку і росквіт роднай Беларусі.