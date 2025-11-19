На кірмашы вакансій у Мінску было прадстаўлена больш за 100 найбуйнейшых арганізацый сталіцы

"Я разумела, што не магу знайсці працу, і звярнулася ў цэнтр занятасці. Там прапанавалі субсідыю - гэта пачатковы капітал для таго, каб адкрыць нешта сваё. Напрыклад, у мяне была мара займацца натуральнай касметыкай, на гэта ўсё патрэбныя грошы. У цэнтры занятасці мне дапамаглі тым, што адправілі на навучанне прадпрымальніцтву. Мной былі закуплены матэрыялы, упакоўка, візіткі, - вялікі спектр таго, што можна набыць на гэтую субсідыю. Затым я пачала сваю справу", - расказала рамеснік Дар'я Шахін.