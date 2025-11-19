3.67 BYN
На кірмашы вакансій у Мінску было прадстаўлена больш за 100 найбуйнейшых арганізацый сталіцы
Дапамога ў працаўладкаванні і падборы кампетэнтных спецыялістаў - кірмаш вакансій сабраў некалькі соцень суіскальнікаў.
Вакансіі прапаноўвалі ў прамысловасці, будаўніцтве, транспарце, гандлі, гасцінічным і рэстаранным бізнесе. Сумоўе можна было прайсці адразу на месцы.
Таксама кансультавалі па ўмовах аказання фінансавай падтрымкі ў выглядзе субсідыі на арганізацыю індывідуальнай прадпрымальніцкай дзейнасці.
"Я разумела, што не магу знайсці працу, і звярнулася ў цэнтр занятасці. Там прапанавалі субсідыю - гэта пачатковы капітал для таго, каб адкрыць нешта сваё. Напрыклад, у мяне была мара займацца натуральнай касметыкай, на гэта ўсё патрэбныя грошы. У цэнтры занятасці мне дапамаглі тым, што адправілі на навучанне прадпрымальніцтву. Мной былі закуплены матэрыялы, упакоўка, візіткі, - вялікі спектр таго, што можна набыць на гэтую субсідыю. Затым я пачала сваю справу", - расказала рамеснік Дар'я Шахін.
Пётр Шуцько, старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама:
"Працуе інтэрнэт-партал службы занятасці, на якім у актуальным рэжыме размяшчаюцца ўсе вакансіі, што ёсць у Мінску і па ўсёй рэспубліцы. Важна тое, што там размешчаны актуальныя вакансіі. На іншых рэсурсах яны не могуць быць размешчаны, калі яны не трапілі на гэты партал, г. зн. самая актуальная інфармацыя менавіта на партале службы занятасці".
На кірмашы было прадстаўлена больш за 100 найбуйнейшых арганізацый Мінска - як прыватных, так і дзяржаўных. На выбар прапаноўвалася 10 тыс. вакансій.