На малую радзіму святой блажэннай Валянціны Мінскай з'ехаліся людзі з усёй Беларусі

Станькава. Храм Святога Мікалая. Менавіта з гэтай царквой звязаны жыццё і лёс Валянціны Мінскай, яе сям’і і роду. Менавіта ў гэтым прыходзе служыў бацька Валянціны, іерэй Феадор Чарняўскі. Сама яна па бацьку Валянціна Чарняўская. Тут Валянціну хрысцілі, тут яе вянчалі. І апошні свой прытулак блажэнная Валянціна Мінская знайшла не ў Станькаве, але блізка - у вёсцы Крысава, там яна пахаваная, на дзяржынскай зямлі.