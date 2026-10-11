На палігонах Беларусі разгорнуты сумесныя вучэнні дзяржаў АДКБ
У Беларусі далі старт вучэнням АДКБ "Непарушнае братэрства - 2026" і "Бар'ер-2026". У Віцебску адкрылі камандна-штабное вучэнне з Калектыўнымі міратворчымі сіламі, а ў Старых Дарогах - спецыяльныя манеўры з падраздзяленнямі радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і медыцынскага забеспячэння.
На цырымоніі начальнік Генеральнага штаба Узброеных Сіл Беларусі Уладзімір Белы падкрэсліў, што ва ўмовах росту ваеннай небяспекі краінам арганізацыі неабходна ўмацоўваць узаемадзеянне і быць гатовымі сумесна адказваць на пагрозы, што ўзнікаюць.
Асноўны этап вучэнняў наперадзе. Вайскоўцам трэба будзе адпрацаваць правядзенне міратворчай аперацыі і ліквідацыю крыніц біялагічных пагроз. У манеўрах удзельнічаюць кантынгенты Беларусі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі і Таджыкістана. Усяго задзейнічана больш за 1,5 тыс. вайскоўцаў і звыш 300 адзінак узбраення, ваеннай і спецыяльнай тэхнікі.