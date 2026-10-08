На палігоне Валоўшчына праходзяць антытэрарыстычныя вучэнні спецпадраздзяленняў
Беларусь выступіла пляцоўкай для контртэрарыстычнага форуму і робіць свой унёсак ва ўмацаванне міжнароднай стабільнасці і бяспекі. Тэрарызм - агульнае зло, наша краіна выступае за наладжванне эфектыўных механізмаў процідзеяння яму на міжнародным узроўні. Беларусь верная палітыцы добрасуседства, вырашэння ўсіх канфліктаў мірным і дыпламатычным шляхам.
Разам з тым барацьба з тэрарызмам патрабуе прынцыповых падыходаў і каардынацыі сумесных дзеянняў. 8 кастрычніка прысвечаны практыцы - адпрацоўцы контртэрарыстычнай дзейнасці спецпадраздзяленнямі антытэрору на палігоне Валоўшчына.
Каардынацыя сумесных дзеянняў па антытэроры
Безумоўна, не ўсе тактыкі сілавікі могуць дэманстраваць на манежы "Чыжоўка-Арэны" і вакол комплексу. Усё ж гэта гарадская рыса і тут ёсць свае абмежаванні. Таму частку практычных выступленняў перанеслі за горад - на тэрыторыю навучальнага палігона "Валоўшчына" ўнутраных войскаў МУС. Тут ёсць дзе разгарнуцца. У першую чаргу гэта выстава ўзбраення і спецсродкаў, дзе беларускія сілавыя структуры пакажуць узоры, тое, з чым працуюць. Гэта прыклад удалай калабарацыі дзяржавы, Дзяржкамваенпрама, вайскоўцаў, падраздзяленняў антытэрору прыватнага бізнесу і замежных партнёраў. Тое, што атрымалася, тут і будзе дэманстравацца. Безумоўна, сюды прыехалі не толькі для таго, каб паглядзець выставу, тут будзе адпрацавана частка ўводных.
Вядома, самая яркая частка - гэта вучэбныя ўводныя. Гэта нявыдуманыя гісторыі, заснаваныя на рэальных падзеях: прарыў дзяржаўнай мяжы, захоп населенага пункта з мірным насельніцтвам і выкарыстанне заложнікаў у якасці жывога шчыта.
Згодна з юрыдычнымі нормамі, такія дзеянні - гэта прымета тэрарызму, такім чынам, дзяржава мае права на ліквідацыю групоўкі, якая захапіла населены пункт. Гэтым займаецца падраздзяленне антытэрору, на палігоне Валоўшчына будзе прадэманстравана праца антытэрарыстычных груп.