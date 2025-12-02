На пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў разгледжаны бюджэтна-падатковы пакет законапраектаў на 2026 год

3 снежня ў Палаце прадстаўнікоў законатворчы дзень. У Авальнай зале на разглядзе знаходзяцца 8 дакументаў. На чым будзем зарабляць і на што траціць у 2026 годзе? У гэтых пытаннях дэпутаты паставілі кропку. Праект рэспубліканскага бюджэту прынялі ў другім чытанні. Разгледзелі і падатковыя навацыі.