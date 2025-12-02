3.74 BYN
На пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў разгледжаны бюджэтна-падатковы пакет законапраектаў на 2026 год
Аўтар:Аліна Лапо
3 снежня ў Палаце прадстаўнікоў законатворчы дзень. У Авальнай зале на разглядзе знаходзяцца 8 дакументаў. На чым будзем зарабляць і на што траціць у 2026 годзе? У гэтых пытаннях дэпутаты паставілі кропку. Праект рэспубліканскага бюджэту прынялі ў другім чытанні. Разгледзелі і падатковыя навацыі.
Прыбыткі рэспубліканскага бюджэту на 2026 год прапісалі на ўзроўні практычна 54,5 млрд рублёў. Гэта на 12 % вышэй за ацэнкі 2026 года. Традыцыйна больш як 70 % прыбыткаў складзе падатковае паступленне.
Бюджэт на 2026 год у поўнай меры адлюстроўвае сваю сацыяльную скіраванасць. Галоўны прыярытэт бюджэту - падтрымка зарплат, пенсій, стыпендый і дапамог - усё, каб жыццё людзей станавілася стабільным і камфортным (больш падрабязна – глядзіце відэа).