На прадпрыемстве "Інтэграл" прайшло выязное пасяджэнне Маладзёжнага савета
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рэспубліканскі злёт моладзі, якая працуе, можа прайсці ўжо ў 2026 годзе. Такую ініцыятыву высунуў Маладзёжны савет пры Палаце прадстаўнікоў. Выязное пасяджэнне прайшло на пляцоўцы холдынгу "Інтэграл".
Дзейнасць Савета павінна даваць пэўны вынік, для гэтага маладым парламентарыям трэба актыўна ўзаемадзейнічаць з дэпутатамі і аднагодкамі. Сёння вельмі важна навучыць моладзь збалансаванай беларускай палітыцы, заснаванай на прынцыпах справядлівасці (больш падрабязна – глядзіце відэа).