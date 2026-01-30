Глядзець анлайнПраграма ТБ
На прадпрыемстве "Інтэграл" прайшло выязное пасяджэнне Маладзёжнага савета

Рэспубліканскі злёт моладзі, якая працуе, можа прайсці ўжо ў 2026 годзе. Такую ініцыятыву высунуў Маладзёжны савет пры Палаце прадстаўнікоў. Выязное пасяджэнне прайшло на пляцоўцы холдынгу "Інтэграл".

Дзейнасць Савета павінна даваць пэўны вынік, для гэтага маладым парламентарыям трэба актыўна ўзаемадзейнічаць з дэпутатамі і аднагодкамі. Сёння вельмі важна навучыць моладзь збалансаванай беларускай палітыцы, заснаванай на прынцыпах справядлівасці (больш падрабязна – глядзіце відэа).

