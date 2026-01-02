3.71 BYN
На шляху тэхналагічнага суверэнітэту - у Беларусі прадоўжаць развіваць інавацыйную інфраструктуру
Аўтар:Ілона Валынец
Але каб і далей паспяхова развіваць сацыяльную палітыку ў Беларусі, патрэбен рост эканомікі. Ад гэтага напрамую залежыць якасць жыцця.
У аснове стратэгіі новай пяцігодкі - высокатэхналагічная эканоміка. Працягваецца стварэнне інавацыйных вытворчасцей, рэалізуюцца інвестыцыйныя праекты ў фармацэўтыцы, оптыцы, мікраэлектроніцы. Ад навукоўцаў чакаем прарыўных праектаў для рэальнага сектара (падрабязнасці ў відэа).