На шляху тэхналагічнага суверэнітэту - у Беларусі прадоўжаць развіваць інавацыйную інфраструктуру

Але каб і далей паспяхова развіваць сацыяльную палітыку ў Беларусі, патрэбен рост эканомікі. Ад гэтага напрамую залежыць якасць жыцця.

У аснове стратэгіі новай пяцігодкі - высокатэхналагічная эканоміка. Працягваецца стварэнне інавацыйных вытворчасцей, рэалізуюцца інвестыцыйныя праекты ў фармацэўтыцы, оптыцы, мікраэлектроніцы. Ад навукоўцаў чакаем прарыўных праектаў для рэальнага сектара (падрабязнасці ў відэа).

