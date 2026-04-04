На тэрыторыі Мінскай вобласці будзе добраўпарадкавана сем крыніц

Беларусы разам клапоцяцца аб маштабным абнаўленні рэк і азёр: у Мінскай вобласці зацвердзілі план добраўпарадкавання ўзбярэжнай тэрыторыі. У фокусе ўвагі не толькі ачыстка водных аб'ектаў і барацьба з інвазіўнымі раслінамі, але і стварэнне камфортнай інфраструктуры для адпачынку. Так, у 2026 годзе ачысцяць 8 вадаёмаў плошчай 4 гектары, у папулярных лакацыях усталююць тры дзясяткі новых спартыўных пляцовак і абновяць месцы для аўтатурыстаў. Дзяржпраграма "Экалогія" таксама накіравана на падтрымку экалакацый з крыніцамі.