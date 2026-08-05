На вадаёмах Асвод і МНС працуюць у асаблівым рэжыме

З надыходам гарачага надвор'я і дарослыя, і дзеці імкнуцца як мага больш часу правесці ля вадаёмаў. Каб адпачынак не ператварыўся ў трагедыю, варта памятаць і выконваць простыя правілы бяспечных паводзін.

Профільныя службы працуюць у асаблівым рэжыме гатоўнасці, вядуць маніторынг з берага, паветра і на вадзе.

Андрэй Сінягоўскі, вадалазны спецыяліст цэнтра вадалазна-выратавальнай службы РАСП МНС Беларусі:

"Часцей за ўсё да групы рызыкі, пэўна, можна аднесці людзей у стане алкагольнага ап'янення. Таксама ў гэтую катэгорыю трапляюць грамадзяне, якія купаюцца ў забароненых месцах. І немалаважны момант: дзеці, пакінутыя без нагляду дарослых, на жаль, таксама могуць трапіць у гэтую групу. Купацца трэба толькі ў абсталяваных месцах, не заплываць за буі. Катэгарычна забаронена пакідаць дзяцей без нагляду, а таксама скакаць у ваду з любых будынкаў, памостаў і пантонаў".