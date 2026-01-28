3.74 BYN
На выставе GULFOOD у ААЭ прадстаўлена экспазіцыя беларускай прадукцыі
Беларусь гэтымі днямі маштабна прэзентуе сваю прадукцыю на харчовай выставе ў Дубаі. Краіна знаходзіцца ў ліку пастаянных удзельнікаў, але ў 2026 годзе ўпершыню прадстаўлена двума тэматычнымі павільёнамі.
Як адзначаюць эксперты, выстава 2026 года задае беспрэцэндэнтныя трэнды на найбліжэйшыя некалькі гадоў. І, дарэчы, першыя дамоўленасці на палях экспа ўжо дасягнуты. Адзін з прыкладаў: магілёўскае прадпрыемства дамовілася аб пастаўках сухой малочнай прадукцыі на рынак Алжыра.
Для разумення маштабаў, GULFOOD - падзея, без перабольшання, сусветная: 8,5 тыс. кампаній больш чым з 190 краін і амаль 240 тыс. кв. м выставачнай плошчы.
Выстава ў Дубаі прадоўжыцца да 30 студзеня. Для беларускіх удзельнікаў працягваюцца арганізаваныя b2b-сесіі з замежнымі партнёрамі і экспертамі.
Беларускую экспазіцыю ўжо наведалі тысячы гасцей - гэта дзясяткі прафесійных байераў і прадстаўнікі мясцовых гандлёвых сетак.