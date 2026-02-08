На выязным пасяджэнні Прэзідыума Савета Рэспублікі падвялі вынікі працы са зваротамі грамадзян

Забеспячэнне якасці жыцця - адзін з ключавых прыярытэтаў развіцця рэгіёнаў. Гэта стала ключавой тэмай абмеркавання на выязным пасяджэнні Прэзідыума Савета Рэспублікі ў Віцебскай вобласці. На мерапрыемстве падвялі вынікі працы са зваротамі грамадзян - іх за год у верхнюю палату парламента паступіла амаль восем тысяч. Такі дэталёвы аналіз зваротаў - аснова прадуктыўнага дыялогу з насельніцтвам.