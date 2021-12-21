На Кастрычніцкай плошчы ў Мінску ўстанавілі 28 светлавых фантанаў
Прагуляцца пад зімовым вадаспадам у самым цэнтры сталіцы. На Кастрычніцкай плошчы ўсталявалі 28 светлавых фантанаў. Вышыня кожнай аквааркі 3,5 метра. Пералівацца своеасаблівая LED-алея будзе разам з галоўнай ёлкай. Тым часам адразу некалькі навагодніх дрэў "выраслі" ля Ратушы. Такое ж арт-трыа з'явілася ўпершыню. Фрэзераваныя ёлкі вышынёй 10, 12 і 14 метраў увечары будуць мільгацець рознымі фарбамі. Спецэфектаў Мінску дададуць і святочныя праграмы. Зараз на цэнтральных пляцоўках манціруюць сцэны.