Начныя мінімумы і адмена школьных заняткаў - метэакарціна марознага панядзелка

Такім чынам, як спраўляемся з бягучым моцным мінусам? Супрацоўнікі ўсіх службаў працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Камунальнікі чысцяць гарады ад снегу. Дзяржаўтаінспекцыя прыходзіць на дапамогу вадзіцелям.

Ратавальнікі яшчэ раз нагадваюць пра фактары небяспекі!

Лютаўскія маразы - у Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі

Лёгка і з гумарам беларусы перажываюць экстрэмальныя халады ў сацсетках, здымаючы пацешныя ролікі пра маразы і змёрзлыя аўто.

Люты са студзенем быццам бы спаборнічаюць у марозных рэкордах. Дарэчы, гэты месяц такім лютым не быў вельмі даўно. У мінулым - самая халодная ноч у годзе (больш падрабязна – глядзіце відэа).

