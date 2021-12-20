Падатак на кватэру ўвядуць у Беларусі ў 2022 годзе

Тэмп паступлення падатковых адлічэнняў у дзяржказну за 10 месяцаў гэтага года 106,7 % у параўнанні з такім жа перыядам мінулага. Аб гэтым у "Галоўным эфіры" заявіў міністр па падатках і зборах Сяргей Налівайка. У суме гэта 2 мільярды рублёў, што пацвярджае і ўстойлівасць працы эканомікі, і паляпшэнне адміністравання. З наступнага года з'явяцца новыя налічэнні - падатак на кватэру і з пляцовак электроннага гандлю.



У 2022 годзе аўтааматары будуць плаціць і асноўную суму транспартнага падатку. У гэтым быў налічаны толькі аванс, датычыўся ён 1 мільёна 300 тысяч беларусаў. Агульная сума авансу 42 мільёны рублёў.



