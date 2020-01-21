НАН Беларусі і Раскосмас падпісалі пагадненне аб пашырэнні магчымасцяў дзеючай групоўкі спадарожнікаў

Сёння вечарам Нацыянальная акадэмія навук Беларусі і дзяржкарпарацыя "Раскосмас" падпісалі пагадненне аб пашырэнні магчымасцяў дзеючай групоўкі спадарожнікаў. Зараз яе ўваходзяць Беларускі касмічны апарат і аналагічны расійскі спадарожнік "Канопус". НАН Беларусі і Раскосмас дамовіліся пашырыць яе магчымасці за кошт рэсурсу іншых расійскіх спадарожнікаў. Зараз у арбітальную групоўку будуць уваходзіць 7 касмічных апаратаў. Аб'яднанне гэтых спадарожнікаў дазволіць атрымліваць інфармацыю з перыядычнасцю не раз за 16-17 дзён, а практычна ў рэжыме анлайн.



