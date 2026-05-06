Напярэдадні 9 Мая міліцыя Мінска пераходзіць на ўзмоцнены рэжым

Напярэдадні 9 Мая сталічная міліцыя пераходзіць на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Асноўная задача - гарантаваць бяспеку падчас масавых мерапрыемстваў і не дапусціць надзвычайных сітуацый. Галоўнымі пляцоўкамі свята традыцыйна стануць тэрыторыя ля Палаца спорту і плошча Перамогі. Для праходу грамадзян арганізуюць кантрольна-прапускныя пункты. Для ветэранаў, інвалідаў і іншых катэгорый грамадзян прадугледжаны асобныя КПП з аранжавымі тэнтамі. У міліцыі рэкамендуюць загадзя азнаёміцца з пералікам забароненых да праносу прадметаў. Іх можна будзе часова пакінуць у камерах захоўвання (больш падрабязна - глядзіце відэа).