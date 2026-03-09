Народнаму артысту Беларусі Уладзіміру Гасцюхіну спаўняецца 80 гадоў

Віншаванні гучаць у адрас народнага артыста Беларусі Уладзіміра Гасцюхіна. 10 сакавіка яму спаўняецца 80 гадоў. З юбілеем акцёра цёпла павіншаваў Прэзідэнт.

Шлях на сцэну для Уладзіміра Гасцюхіна аказаўся вельмі доўгім: спачатку ён скончыў радыётэхнікум і працаваў электрыкам. У святле рампы ён апынуўся ўжо пасля пераезду ў Маскву і паступлення ў інстытут тэатральнага мастацтва. Працаваў у трупе Тэатра Савецкай арміі, але штатнай адзінкі для акцёра не знайшлося, таму быў рэквізітарам. Аднойчы Гасцюхіну прапанавалі замяніць акцёра, які захварэў.