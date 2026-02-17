3.72 BYN
Народнаму артысту СССР Генадзю Аўсяннікаву - 91
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Легендзе беларускага тэатра Генадзю Аўсяннікаву 19 лютага спаўняецца 91 год.
Народны артыст СССР - ураджэнец Магілёва. Некалькі месяцаў Генадзь Сцяпанавіч быў студэнтам мараходнага вучылішчы ў Рызе, але вярнуўся на радзіму, каб раскрыць свой сапраўдны талент. Купалавец з 1957 года, чыя залатая эпоха супала з дзейнасцю драматурга Макаёнка, застаўся адданым толькі аднаму тэатру.
Генадзь Аўсяннікаў прызнаны трагікомік, яго купаў у авацыях Савецкі Саюз, калі на гастролях давалі спектакль "Трыбунал". Усяго ў партфоліа народнага артыста больш чым 170 роляў, у тым ліку і тэлевізійных.
Сёння легенда іграе ў шасці спектаклях Купалаўскага тэатра.