Народнаму артысту СССР Генадзю Аўсяннікаву - 91

Генадзь Аўсяннікаў прызнаны трагікомік, яго купаў у авацыях Савецкі Саюз, калі на гастролях давалі спектакль "Трыбунал". Усяго ў партфоліа народнага артыста больш чым 170 роляў, у тым ліку і тэлевізійных.