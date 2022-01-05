3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Народныя традыцыі калядавання ад фальклорнага ансамбля "Калыханка"
Песні, гульні, карагоды... У Міханавіцкім доме фальклору рыхтуюцца калядаваць. Мясцовы этнагурт "Калыханка", вядомы яшчэ з савецкіх часоў, больш за 30 гадоў вывучае народны фальклор. На Каляды тут сабраліся ўдзельнікі ўзорнага ансамбля розных пакаленняў.
Калядныя карагоды разам з салістамі "Калыханкі" вадзіла і Ларыса Гулякевіч.
Калядкі ад "Калыханкі". Міханавіцкі дом фальклору напоўніўся дзіцячымі галасамі розных узростаў. Народныя традыцыі тут перадаюцца ў спадчыну ад старэйшых салістаў легендарнага этнагурта "Калыханка" да малодшых выканаўцаў.
Заснавальнік і нязменны кіраўнік ансамбля - Ларыса Рыжкова. Больш за 30 гадоў вывучае фальклор выключна на слых, а не па нотах. Такі спосаб народных спеваў лічыць найбольш цікавым для ўсіх сваіх выхаванцаў. Да народнага песеннага матэрыялу Ларыса Мікалаеўна ставіцца па-тэатральнаму, развучвае песні сэрцам. У іх уся гармонія аўтэнтычнага гучання, адчуванне народнага стылю і мілагучнасці роднай мовы.
Гурт стварыла ў 1989 годзе для ўдзелу ў фальклорным цыкле тэлеперадачы для дзяцей "Калыханка" паводле народных свят, казкак і песень на Беларускім тэлебачанні. А ў 1995-м ансамбль абараніў найменне "ўзорны".
Юля Пермякова – удзельніца першага складу "Калыханкі" напачатку 2000 гадоў. Вывучылася, вярнулася ў родныя Міханавічы і зараз дапамагае Ларысе Мікалаеўне ўдзельнічаць у народных святах, працягвае традыцыі. Як усё пачыналася?
Разам з сяброўкамі любяць успамінаюць, як у дзяцінстве на гастролях па гарадах Савецкага Саюза пакаралі публіку сваімі чыстымі, адкрытымі дзіцячымі галасамі. Незабыўным застаўся ўдзел у канцэртнай праграме "Бібігонія" Вячаслава Бутусава ў Маскве.
Віка і Аксана ў "Калыханцы" з сямі гадоў. Усё дзяцінства былі не разлі вада, нават на фотаздымках разам.
Фальклорныя спевы дапамаглі Вікторыі Бельчанцы выбраць любімую прафесію - кіраўнік фальклорнага ансамбля. Аксана Тарасава стала бухгалтарам.
У рэпертуары ўзорнага фальклорнага ансамбля "Калыханка" - песні розных жанраў і ўся калекцыя каляндарных народна-абрадавых свят. Новае пакаленне салістаў нават сучасныя песні самі робяць у фальклорнай аранжыроўцы.
Паліна Кацюк народныя спевы падмацоўвае заняткамі на фартэпіяна ў музычнай школе. Запаветная мара - стаць спявачкай.
У рэпертуары песенны фальклор усіх жанраў, казкі, забаўлянкі, гульні. Не абыходзяцца такія канцэрты вечарыны без народных казак, вершаў і аўтарскіх гісторый.