Народныя традыцыі калядавання ад фальклорнага ансамбля "Калыханка"

Песні, гульні, карагоды... У Міханавіцкім доме фальклору рыхтуюцца калядаваць. Мясцовы этнагурт "Калыханка", вядомы яшчэ з савецкіх часоў, больш за 30 гадоў вывучае народны фальклор. На Каляды тут сабраліся ўдзельнікі ўзорнага ансамбля розных пакаленняў.

Заснавальнік і нязменны кіраўнік ансамбля - Ларыса Рыжкова. Больш за 30 гадоў вывучае фальклор выключна на слых, а не па нотах. Такі спосаб народных спеваў лічыць найбольш цікавым для ўсіх сваіх выхаванцаў. Да народнага песеннага матэрыялу Ларыса Мікалаеўна ставіцца па-тэатральнаму, развучвае песні сэрцам. У іх уся гармонія аўтэнтычнага гучання, адчуванне народнага стылю і мілагучнасці роднай мовы.