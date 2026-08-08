Настаўніца падчас гарачага жніва села за руль МАЗа і дапамагае роднай гаспадарцы
Аўтар:Наталля Ігнаценка
Не зніжаюць абаротаў на залатых нівах героі ўборачнай кампаніі. Хлебаробы ловяць кожны дзень, пакуль трымаецца аптымальнае для палявых работ надвор'е. Не перашкаджаюць нават анамальна высокія тэмпературы.
Пакуль прырода прыхільная, важна максімальна хутка сабраць у бункер усё да зярнятка, каб каласы ў спёку не абсыпаліся. Нагрузка вельмі вялікая на людзей і тэхніку, якая паспяхова спраўляецца з вялікім ураджаем.
На хлебных прасторах працуюць моладзевыя і сямейныя экіпажы, дапамагаюць ваеннаслужачыя, а яшчэ жанчыны ўносяць свой важкі ўклад у агульнарэспубліканскі каравай. Ён павялічваецца з кожным днём (больш падрабязна – глядзіце відэа).