Наталля Качанава сустрэлася з паслом Манголіі
Чалавек і яго дабрабыт - аснова ўнутранай палітыкі Беларусі. На знешніх контурах прыярытэты таксама нязменныя: гэта мір, згода, стварэнне і вырашэнне ўсіх пытанняў толькі мірным шляхам. Пра гэта 10 верасня на сустрэчы з паслом Манголіі ў Беларусі заявіла Наталля Качанава.
Што датычыцца беларуска-мангольскіх адносін, яны абапіраюцца на глыбокі гістарычны падмурак, шчырую павагу і імкненне да канструктыўнага дыялогу, актыўны імпульс якому даў дзяржаўны візіт Прэзідэнта нашай краіны ў Манголію.
Сёння ў краін ёсць вялізны патэнцыял для пашырэння гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння ад развіцця прамысловай кааперацыі, стварэння зборачных вытворчасцяў беларускай тэхнікі і ліфтаў да адкрыцця ў Мінску спецыялізаванага магазіна мангольскіх тавараў і кашаміру. У цэнтры ўвагі таксама гуманітарныя праекты, транспланталогія, адукацыя і ўмацаванне сувязяў паміж грамадскімі і жаночымі арганізацыямі дзвюх краін.