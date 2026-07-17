Наталля Качанава сустрэлася з працоўнымі мігрантамі з Узбекістана ў Наваполацку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Умовы для працы, добрага заробку і камфортнага пражывання працоўных мігрантаў - у цэнтры ўвагі спікера верхняй палаты парламента.
Наталля Качанава сустрэлася з грамадзянамі Узбекістана, якія працуюць у Наваполацку на біямехзаводзе бытавых другасных рэсурсаў.
Дамоўленасці аб працоўнай міграцыі былі дасягнуты лідарамі дзвюх краін. Госці з гэтай краіны (больш за 200 чалавек) прыбылі ў Віцебскую вобласць. Аднак неўзабаве пасля прыезду частка з іх выказала незадаволенасць умовамі, што выклікала рэзананс.
Тэмы, якія 17 ліпеня таксама на кантролі, - стварэнне камфорту для жыцця на сяле, а таксама ход уборачнай кампаніі, гатоўнасць зернесушыльных комплексаў і забяспечанасць АПК кадрамі. Размова ішла на тэрыторыі адной з гаспадарак Браслаўскага раёна.