Эфектыўную працу са зваротамі грамадзян пацвярджаюць прамыя тэлефонныя лініі. На пытанні сёння адказвала Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава. За тры гадзіны было 25 званкоў. Кіраўнік верхняй палаты парламента растлумачыла, што выбрала такі фармат працы, паколькі ён дазваляе выслухаць больш людзей, чым у дні асабістага прыёму. Сёння гаварылі на тэмы зямельных адносін, капітальнага рамонту, працы ЖКГ. Асобна Наталля Качанава адзначыла званкі ад жыхароў Лынтупаў і Іўя. Людзі ўзнімалі тэму стварэння рабочых месцаў з годнай зарплатай.



Спікер звярнула ўвагу, што падчас тэлефоннай лініі гучалі не толькі пытанні, але і прапановы па развіцці гарадоў і нават цэлых раёнаў. Шэраг званкоў датычыўся добраўпарадкавання і азелянення.



